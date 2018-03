Gjuha boshnjake para zyrtarizimit! Petroveci bëhet “Tre-gjuhësh”

Gjuha boshnjake do të jetë gjuhë zyrtare edhe në Maqedoni. Këtë privilegj ia dha komuna e Petrovecit, e cila komunitetit të saj boshnjak i mundësojë, të komunikojë në gjuhën amtare me organet komunale.

Vendimin e morën pak ditë më parë këshilltarët e kësaj komune, e cila gjendet 13 kilometra në juglindje të Shkupit.

“Pas gjuhës maqedonase dhe shqipe, gjuha boshnjake është gjuha e tretë zyrtare në Komunën e Petrovecit. Vendimi i këshillit komunal është sjellë njëzëri. Ajo është gjuhë amtare e 17 për qind të banorëve të kësaj komune.”

Por, çfarë mendojnë për tre-gjuhësinë, banorët e këtij vendbanimi, etnikisht të përzier!?

“Nuk jam kundër, vetëm të ketë paqe”.

“Po kjo është mirë. Është mirë me qenë tre gjuhë”.

“Unë jam maqedonas dhe jetoj në Maqedoni, do të duhej të ishte vetëm maqedonisht, ndërsa në shtëpi mund të flasim si të duam”.

“Unë jam boshnjake, dhe duhet të jetë zyrtare”.

“Le të bëhet, le të bëhet”, thanë disa qytetarë.

Për disa politikanë të Petrovecit, vendimi ka domethënie historike. Posaçërisht kështu e përshkruan, këshilltari i këshillit komunal Ramiz Durakoviq, i cili është vet boshnjak.

“Ka shumë domethënie, me të vërtetë shumë. Unë e konsideroj si vendim historik. Çfarë domethënie ka? Do me thënë përmirësim i cilësisë së jetës të vetë boshnjakëve në Petrovec, mendoj se do të nxisë edhe komunat tjera për vendime të këtilla dhe konsideroj se ky vendim sjellë vetëm pozitivitet për bashkëjetesën dhe është dëshmuar se në Komunën Petrovec ka bashkëjetesë të shkëlqyer mes shqiptarëve, maqedonasve, serbëve, turqve e të tjerë”, tha Ramiz Durakoviq, Këshilltar i Komunës së Petrovecit.

Nënkryetari i Petrovecit, Elmi Kerimi, që është shqiptar, shpreson se shembulli i tyre të ndiqet gjithandej shtetit.

“Gjuha shqipe, dhe tani gjuha boshnjake, në komunë tonë nuk përbën problem, kështu që do të kisha apeluar te të gjitha komunat tjera, po ndoshta edhe te qeveria, që ta marrin si shembull komunën tonë, sepse komuna jonë është multi-etnike kështu që bashkëpunimi është në nivel shumë të lartë”, tha Elmi Kerimi, zëvendës kryetar i Komunës.

Në seancën e radhës pritet qw të bëhen edhe zyrtarisht ndryshimet e fundit për statusin e gjuhës boshnjake në komunë. Në Maqedoni vetëm 4 komuna kanë 3 gjuhë zyrtare, ajo e Gostivarit, Vrapçishtit, Krushevës dhe Çuçer Sandevës. 26 komuna kanë nga dy gjuhë zyrtare ndërsa 50 prej tyre kanë vetë maqedonishten si gjuhë zyrtare./RTV21/