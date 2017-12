Gjykata speciale e Dick Martyt- krim mbi luftën e UÇK –së

Kjo mënyrë në vazhdimësi që është ekzistuese, të drejton në rrugët e thyera të një përgjigje, që ne vazhdojmë e pyesim : “Përse akoma ka shpifje lidhur me luftën e drejtë të UÇK -së, kinse ata kanë bërë krime mbi serbët…!

SHKËNDIE HODA

Vazhdimisht njollosja që po hidhet ngjyrë të errët mbi shqiptarët dhe luftën e shenjtë të UÇK -së, me akuza të rënda makabre prej njërit anëtarë të KE-së, i quajtur Dick Marty, po përmban një zgjerim për të gjitha planet serbe, ku edhe më herët këto plane ishin të hartuara nga laboratori i akademikëve të Serbisë. Kjo gjë që po tentojnë ta thonë rrejshëm, janë krimet monstruoze të një shteti barbar dhe kriminel serb, të kryer mbi popullatën shqiptare të Kosovës. Veprimet dhe planet e tilla të dërgonin në operacionet më strategjike të informacionit, të llojin të përgatitur të dezinformatave, me format e aksioneve propaganduese si, por dhe atë psikologjike, natyrisht që ishte “shpëlarja e trurit”, për të realizuar me shumë sukses tentativat e tyre ndaj popullsisë , nga ana e shtetit serb, ku këtë ide mundë ta kishin merak shumë mendje të shëmtuar por edhe ato të sëmura. Akuzat e ngritura të Dick Marti-t që vazhdojnë të vijnë , mbi rezultimin e arrestimeve të luftëtarëve të lirisë, janë mbulesa apo fshehje e mundësive për të minimizuar gjitha krimet e bërë nga vetë serbët kundër popullit shqipëtare të Kosovës në luftën e fundit të vitit 1998-1999.

Kjo mënyrë në vazhdimësi që është ekzistuese, të drejton në rrugët e thyera të një përgjigje, që ne vazhdojmë e pyesim : “Përse akoma ka shpifje lidhur me luftën e drejtë të UÇK -së, kinse ata kanë bërë krime mbi serbët…?! Vrasjet në mënyra masive dhe misterioze, janë pikërisht shenja të varrezave masive ekzistuese, të gjitha të kryera nga forcat ushtarake, policore e paramilitare serbe, këto janë fakte të njohura për shtetet e huaja botërore, Gjëja e vetme që është shqetësuese, është ajo që ende nuk realizohet në masën e duhur dënimet ndaj, përdhunimeve masive ndaj femrës shqiptare, kryesisht ndaj kryesve kriminelë. Organet udhëheqëse të këtyre krimeve nga një shtet kinse i “ pafajshëm” siç është vetë Serbia , e aplikoi me logjikë llojin e krimit, me qëllimin e shkatërrimit të shoqërisë e të identitetit të femrës tone shqiptare. Por, e gjithë qëllimi ishte goditja psikologjike e atyre që mbronin popullatën ndaj atyre që në vazhdimësi vrisnin e përdhunoni, pa dalim moshe e gjinie,

Pikërisht këtë metodë, serbët vazhdojnë që ta përsërisin edhe pas luftës, por natyrisht me metoda të tjera. Dick Marty që nuk heshtë duke manipuluar me idenë për trafikun e organeve, janë një lloj shpifje dhe dezinformata për ta besuar populli këtë njëri, si edukativ e perëndimor. Kjo metodë e përgatitur nga farsa Dick Martyniane, po ju mundëson Serbisë dhe serbëve që të vazhdojnë të fshehin krimet kundër njerëzimit në Kosovës që ata i kryen, në anën tjerët po mundohen të ulin vlerën e shenjtë të luftës çlirimtare të UÇK-së duke përdorur vazhdimisht mënyrat e operacioneve të dezinformatave.

Realizimi I planeve serbe për “ shqiptarët” që janë : terrorist, përdhunues dhe kriminelë”, nuk ka lindur vetëm në luftën e fundit të Kosovës, ajo kishte përgatitur raste të shumta për të poshtëruara kombin tonë, duke e kujtuar rastin e serbit Martinoviq, i cili nga shishja që theu në një vend delikat të trupit, serbët në qendër në Beograd, akuzuan shqiptarët për përdhunim, njëjtë sikur Dick Marty që akuzon me metodat për “ trafikim organesh”.

Fabrikimet e serbëve të përpunuara në vazhdimësi nga akademia serbe dhe qeveritë të një pas njëshme serbe, që i kishin shpifjet sulm, jo vetëm kundër shqiptarëve por edhe aleatëve të shqiptareve, vazhdojnë të prodhojnë çdoherë humbjet e saja, me akuza ndaj kundërshtarëve, kjo që po i pamundëson vetvetiu Kosovës të jetë më e rreptë ndaj këtyre strukturave shkatërruese, duke mos pas mundësi akuza, në anën tjetër , me të gjitha ato fakte të krimeve, kjo makineri serbe e shpifjeve ju preku pikën e dobët të vetë qeveris dhe presidentit të Kosovës, duke i arrestuar luftëtarët e lirisë.

Gjdo gjë që kishte në këtë teatër makabër të aktorëve siç janë përdhunuesit, gjenocidi, gjymtime të vetë organeve gjenitale, vrasjet të bëra me detyrim, dhunën mbi të miturit,edhe të miturat e përdhunuara, vrasja e fëmijëve të planifikuar nga vetë dora serbe, gjithçka ishte një lloj strategjie e ndërtuar me llogaritje të menduara dhe me shumë gjakftohtësisht.

Një dëshmi e shkurtër e një femre shqiptare: Më morëm në shtëpi mua dhe motrën time të vogël, vetëm njëri kishte fytyrën e zbuluar , unë nuk e njihja ai ma dinte edhe emrin. Me tërhiqnin zvarrë për flokë e motrën e zunë për dore. Nëna bërtiste po gjithçka ishte e kotë. Ishte fat për mua që motrën time nuk e futen në makinë, e përplasen për muri dhe nuk u ngrit, vonë e kam kuptuar që ajo ishte jashtë rrezikut. Më dërguan në një podrum që unë as që e dija nga vinte ai vend. Ishte i mbushur me rroba femrash, ishte vend i ftohtë, me këtë ftohtësi më ngrinin dhe lotët në faqe. Më thanë të largoja rrobat nga trupi, unë mundohesha më zërin tim të mekur tu kërkoja mos më bënin gjë. Ishin katër në fillim, më pas u bënë dhjetëra të tjerë. Secili më dhunonte si kafshë, më dhuronin drogë, edhe sot i kam shenjat e gjilpërave në dorë, sepse më shkynin mishin nga epshet e tyre të kafshëve. E sot më duket kudo se kur flitet për këtë temë, na përqeshin e injorojnë, nuk dua të jetoj, skam arsye. Burri im nuk e di që jam marr peng nga kafshët serb dhe që jam përdhunuar, por të kem mundësi të mbroj drejtësinë time dhe vëllezërve dhe motrave që na sollën lirinë, unë do ta sfidojë martesën për të treguar se qfarë bënë serbët e posaçërisht Llazar Drashkoviq-Llaza.

Si duket Dick Marty kishte harruar të fuste në përshkrimet e tij ankuese e akuzuese, përdhunimet që ishin bërë , si një lloj i spastrimit etnik me propagandat e tij, varret e qindra shqiptarëve nga moshat më të ndryshme, shkatërrimin e qindra monumenteve historike e fetare, Dick Marty syrin e tij të drejtuar drejt Kosovës, që patjetër do ta gjejë verbrin, na tregon se KE- edhe kësaj here po gabon me shqipëtarët dhe luftëtarët e UÇK -së.

Fuqizimi i politikës së ndyrë të Dick Marty kundrejt kësaj popullsie shqiptare , me simpatinë ndaj arrestimeve të luftëtarëve të lirisë, drejt akuzave laramane të përpiluara bukur e dukshme, tashmë për ne është i pa besueshëm, por dhe i pakthyeshëm besimi tek ai dhe gjykatat speciale, pavarësisht ujërave të turbullta dhe shumë të ndyra që duan ta hedhin serbët apo bashkëpunëtorët e tyre mbi ne, fuqimisht duhet të besojmë në realitetin tonë dhe drejtësinë e pastër të Lirisë, mbi pastërtinë e vlerave të luftë së UÇK -së, e sa herë Dick Marty dëshiron të mësoj si duhet dheu e mëmëdheu, vetëm ndër shqiptarët mundë ta gjejë këtë realitet.