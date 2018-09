Gjykatësit kushtetues do të diskutojnë se a do ta pranojnë iniciativën për ndërprerje të referendumit

Nga seanca e sotme e Gjykatës Kushtetuese do të varet fati i referendumit për Marrëveshjen me Greqinë që duhet të mbahet me 30 shtator, transmeton Portalb.mk.

Para nëntë gjykatëse kushtetues sot do të gjenden iniciativat e ngritura nga Partia e Majtë dhe e Kongresit botëror të Maqedonisë, me të cilat kërkohet anulim të vendimit të referendumit dhe ndërprerje të aktiviteteve në lidhje me referendumin.

Gjykata mund ta pranojë ose ta hedhë iniciativën, ose ta shpall për jokompetent. Raportuese është gjykatësja Elena Gosheva dhe jozyrtarish, ajo në referendum propozon që Gjykata kushtetuese të fillojë procedurë për të rishkruar kushtetutshmërinë e vendimit.

Përndryshe, më 10 shtator zyrtarisht filloi fushata për referendumin, bartës i të cilës është Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Në fushatën e Kuvendit do të kyçen 71 deputetë nga të gjitha grupet parlamentare, me përjashtim të partisë opozitare të VMRO-DPMNE-së.

Referendumi do të mbahet më 30 shtator, ku qytetarët e Maqedonisë do të përgjigjen në pyetjen: “A jeni për anëtarësim në NATO dhe BE me pranimin e marrëveshjes me Greqinë?”.