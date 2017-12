Gjykimi i katër intelektualëve tetovarë

Gjashtë muaj pas demonstratave të 22-23 dhjetorit të vitit 1968 në Tetovë, në Gjykatën e

Qarkut të Shkupit mbahet një proces i montuar politik gjyqësor, në të cilin akuzohet i

ashtuquajturi “grupi i intelektualëve”, që cilësohej si një nga organizatorët dhe udhëheqësit

e demonstratave të Tetovës. Në këtë grup organizatorësh të demonstratave, ishin të

akuzuarit dr. Mahmut Bajraktari, dr. Harun Jakupi, arsimtarët Salahudin Hyseini dhe Abdulla

Kalishta, të gjithë nga Tetova, të cilët ngarkoheshin për vepër penale “propagandë

armiqësore” nga neni famëkeq 118, alineja 1 e Ligjit penal të RSM-së.

Lënda e gjykimit ishte zhvilluar me numrin 1223/68, që kishte datën 18.04.1969, ndërsa

dënimet shpallen më 30 qershor 1969. Këta katër të akuzuar ishin arrestuar nga organet e

sigurimit maqedonas më 24 e 26 dhjetor 1968. Të dy arsimtarët e akuzuar punonin në

shkollën fillore “Liria” të Tetovës, ndërsa të dy mjekët e përmendur punonin në Spitalin e

Tetovës. Në aktakuzën e Prokurorisë Publike të Gjykatës së Qarkut në Shkup, këta katër të

akuzuar fajësohen për veprat në vijim.

Konstruksionet politike të një gjykate

Në aktakuzën e montuar politike të Prokurorisë Publike të Gjykatës së Qarkut në Shkup, pos

të tjerash, shkruan: “Më 22 dhjetor 1968, në mbrëmje, si dhe më 23 dhjetor, gjatë ditës, të

akuzuarit dr. Mahmut Bajraktari, dr. Harun Jakupi, arsimtarët Salahudin Hyseini dhe Abdulla

Kalishta, me paramendim kanë ushtruar propagandë armiqësore, duke thirrur për dhunë,

për veprim kundër-kushtetues, përmbysjen e shoqërisë dhe rregullimit shtetëror të RSM-së

dhe RSFJ-së, si dhe për rrënimin e vëllazërim-bashkimit të kombeve dhe kombësive të

Jugosllavisë, duke qenë se më 22 dhjetor 1968 kanë organizuar demonstrata të kombësisë shqiptare, me karakter armiqësor, pasi që ishin mbledhur në sheshin e qytetit, ku kanë

përhapur lajmin se fotografi Sreçko Janevski nga Tetova ka grisur flamurin shqiptar, i

vendosur para dyqanit të rrobaqepësisë të Ismail Xhaferit nga Tetova”. “Pasi janë mbledhur

në një grup më të madh, ata kanë nxehur atmosferën, duke thënë se me atë që e ka bërë

Janevski ka ofenduar ndjenjat e mbarë popullit shqiptar, se ashtu më nuk mund të durohet,

se duhet të ndërmerret diçka dhe nëse duhet do të derdhet edhe gjaku për flamurin shqiptar. Të katër të akuzuarit, kanë udhëhequr grupin e demonstruesve deri te shtëpia e

kryetarit të Konferencës komunale të LK të Tetovës, Xhemail Vejseli, si dhe deri te objekti i

Sekretariatit për Punë të Brendshme të Tetovës, ndërsa më pastaj vazhdojnë drejt sheshit

të qytetit, ku të akuzuarit Harun Jakupi dhe Mahmut Bajraktari kanë mbajtur fjalim, me çka

edhe më shumë i kanë nxehur njerëzit e tubuar, ndërsa me ftesën e Jakupit, Hyseinit dhe

Bajraktarit, grupi ka hedhur gurë dhe kanë thyer vitrinat e hotelit “Maqedonia”, pastaj nën

udhëheqjen e tyre grupi është drejtuar nga dyqani i Sreçko Janevskit, të cilin e kanë

demoluar. Gjatë gjithë kohës së lëvizjes së grupit, janë brohoritur parullat me përmbajtje

armiqësore dhe separatiste “Rroftë Shqipëria e madhe”, “Ua, milicia fashiste” etj. Para

përfundimit të demonstratave, i akuzuari Jakupi i ka njoftuar të pranishmit që të nesërmen

duhet përsëri të mblidhen dhe të vazhdojnë me demonstratat. Më 23 dhjetor 1968, kur

demonstratat në Tetovë kishin vazhduar, i akuzuari Salahudin Hyseini, merr pjesë aktive në

to dhe ka udhëhequr një grup nxënësish nga Tetova, të cilët i ka organizuar që të brohorisin

parulla armiqësore që u përmendën më lartë. Me veprimet e lartpërmendura, të katër të

akuzuarit: Harun Jakupi, Salahudin Hyseini, Mahmut Bajraktari dhe Abdulla Kalishta, kanë

bërë vepër penale – propagandë armiqësore, sipas nenit 118, alineja 1 nga Ligji penal”,

thuhet në aktakuzën e Prokurorisë Publike të Gjykatës së Qarkut të Shkupit.

Dr. Mahmut Bajraktari

Pas marrjes në pyetje të të akuzuarve, të dëshmitarëve dhe nxjerrjes së provave materiale

gjatë procesit të shqyrtimit gjyqësor, kryetari i Gjykatës së Qarkut në Shkup, ka shpallur

vendimet për dënimin e të akuzuarve, me burg të rëndë. Gjykata e Qarkut e Shkupit dënon:

Të akuzuarin Harun Jakupi, me burg në kohëzgjatje prej 5 vjetësh; të akuzuarin Salahudin

Hyseini, 4 vjet; të akuzuarin Mahmut Bajraktari, 4 vjet; të akuzuarin Abdulla Kalishta, me

18 muaj. Të gjithë të akuzuarve të dënuar u llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim,

ndërsa të pandehurit obligohen që të paguajnë në mënyrë solidare shpenzimet e procedurës

penale.

Versioni i prokurorit publik për demonstratat

Në arsyetimin e Gjykatës së Qarkut në Shkup, përsëriten të dhënat për “veprat armiqësore

dhe kundërkushtetuese” që i kanë bërë të pandehurit gjatë demonstratave në dhjetor të

vitit 1968 në Tetovë, si dhe përshkruan në hollësi rrjedhën e këtyre demonstratave.

“Prokuroria Publike e Gjykatës së Qarkut në Shkup, me paraqitjen e aktakuzës të datës

18.IV.1969, i ka akuzuar të pandehurit: Harun Jakupi, Salahudin Hyseini, Mahmut Bajraktari

dhe Abdulla Kalishta se kanë bërë vepër penale propagandë armiqësore, sipas nenit 448,

alineja 1 nga Ligji Penal dhe vepër penale nxitje të mosdurimit nacional, urrejtje dhe

përçarje, sipas nenit 119, alineja 1 nga LP dhe kërkoi që të njëjtit të shpallen fajtorë dhe të

dënohen sipas ligjit. Kjo gjykatë, pas mbajtjes së shqyrtimit dhe parashtrimit të dëshmive

/dëshmitë i japin 29 persona, në mesin e të cilëve shumica ishin shqiptarë, duke i vlerësuar

ato në përgjithësi dhe në veçanti, sipas bindjes së lirë të gjykatësit, vërtetohet kjo gjendje

faktike: “Më 22.XII.1968, të akuzuarit Harun Jakupi dhe Salahudin Hyseini, pasi që kanë

dalë nga banesa e të parit, kanë shkuar në sheshin e qytetit. Gjatë rrugës e kanë takuar të

akuzuarin Abdulla Kalishta dhe, që të tre, kanë shkuar në sheshin e qytetit, te “fontana”, ku

ka ardhur edhe i akuzuari Mahmut Bajraktari, me disa persona të tjerë. Kur janë mbledhur,

të katër të akuzuarit kanë përhapur lajmin se Sreçko Janevski nga Tetova e ka hequr

flamurin shqiptar nga dyqani i rrobaqepësisë Ismail Xhaferi, edhe pse atë gjë nuk e kanë

parë dhe as që kanë qenë të sigurt se flamuri është hequr. Pastaj, ata kanë filluar me zë të

lartë të komentojnë dhe të bërtasin se atë që e ka bërë Sreçko Janevski, ofendon

kombësinë shqiptare dhe se kjo më nuk mund të tolerohet, se diçka duhet të ndërmerret

dhe nëse duhet edhe gjaku do të derdhet për flamurin shqiptar. Ata, duke vërejtur se

gjithnjë më shumë po mblidhen njerëz të kombësisë shqiptare, e me qëllim që të bëjnë

propagandë armiqësore për përmbysjen e dhunshme dhe kundërkushtetuese të rregullimit

shoqëror të RSM dhe RSFJ, si dhe për rrënimin e vëllazërim-bashkimit të kombeve dhe

kombësive të Jugosllavisë, me fjalë gjithnjë më shumë e kanë ndezur grupin e pranishëm”.

“Ata, këtë nxitje, në fillim e kanë orientuar nga fotografi Sreçko Janevski, duke vërtetuar se

ai ka grisur flamurin te dyqani i Ismail Xhaferit dhe meqë fotografi kishte një antipati te

shqiptarët, do të shfrytëzonin këtë për të shkaktuar një revolt më të madh. Pasi që në këtë

mënyrë kishin pasur sukses në ndezjen e atmosferës te pjesëtarët e pranishëm të

kombësisë shqiptare, janë marrë vesh që të bëjnë demonstrata. Ata kanë konsideruar se

efekti më i madh do të ishte, nëse shkojnë te shtëpia e kryetarit të Konferencës komunale

të LK të Tetovës, Xhemail Vejseli, duke llogaritur se do të tërheqin më shumë njerëz në

demonstrata. Pastaj, kanë dalë në krye të këtij grupi dhe janë nisur kah shtëpia e Xhemail

Veselit. Gjatë rrugës, përsëri, më zë të lartë, të akuzuarit kanë brohoritur të njëjtat parulla

që u përmendën më lart, por tash edhe pjesëmarrësit e tjerë kanë brohoritur, ashtu që tërë

grupi ka brohoritur me zë të lartë parulla në gjuhën shqipe”, thuhet në arsyetimin e

vendimit për dënimin e të akuzuarve.

Demonstruesit protestuan para Policisë së Tetovës Në vazhdim të këtij arsyetimi të Gjykatës

së Qarkut në Shkup, thuhet: “Një grup i tillë, i formuar nga të akuzuarit, në numër 40-50

veta, kanë arritur te shtëpia e Xhemail Vejselit. Aty, të akuzuarit Harun Jakupi dhe Mahmut

Bajraktari, si organizatorë të kësaj pune, kanë hyrë në shtëpinë e Xhemail Vejselit, ndërsa

dy të akuzuarit e tjerë kanë mbetur jashtë, që ta mbajnë të ndezur atmosferën e krijuar te

demonstruesit. Kur kanë dalë jashtë, të akuzuarit Harun dhe Mahmut rrejshëm kanë

prezantuar të pranishmëve se Xhemail Vejseli u ka thënë që të shkojnë në SPB të Tetovës,

me qëllim që të paraqesin rastin, edhe pse kjo s’ka qenë e vërtetë, sepse ai ka thënë se ata

duhet të dalin dhe t’i qetësojnë të pranishmit për t’u shpërndarë. Por, të akuzuarit, në vend

që të veprojnë sipas udhëzimit të kryetarit Xhemail Vejseli, ata i kanë bindur demonstruesit

se duhet të shkojnë dhe të demonstrojnë para ndërtesës së SPB-së. Kur kanë arritur atje,

para dyerve e kanë takuar kryeshefin e SPB-së, Burhanedin Nebiu”.

Salahudin Huseini

“Dëshmitari u është drejtuar të akuzuarve dhe i ka pyetur se ku qëndron puna, kurse ata

kanë filluar të bërtasin se Sreçko Janevski e ka hequr flamurin nga dyqani i Ismail Xhaferit

dhe se protestojnë kundër veprimit të SPB-së, ngase gjoja ka toleruar Sreçko Janevskin.

Kryeshefi ka sqaruar se do të ndërmerren masa dhe se do të vërtetohet nëse Sreçko e ka

hequr flamurin ose dikush tjetër, prandaj duhet të shpërndahen. Pastaj, ata kanë tentuar ta

bindin atë se Sreçko Janevski edhe më parë kishte grisur flamurin shqiptar, kurse ky ka

thënë se kjo nuk është e vërtetë, sepse atë e ka bërë një person tjetër, i cili është dënuar

nga gjykatësi për kundërvajtje. Gjatë kësaj bisede, nga grupi janë dëgjuar bërtitje të

ndryshme në gjuhën shqipe, se flamuri shqiptar është grisur dhe se atë e kanë shkelur. Në

një moment, i akuzuari Harun, pa ndonjë shkas i ka thënë Burhanedin Nebiut: ”Ne s’kemi

ç’të bëjmë, se ti je këtu, mos të ishe ti, ne ndryshe do të vepronim”, shkruan në arsyetimin

e Prokurorit Publik. “Në ato momente, kur milicët, të udhëzuar nga kryeshefi i tyre, është

dashur të shkojnë në qendër të qytetit për kujdestari, duke kaluar pranë të akuzuarve

Mahmut dhe Harun, këta të dy kanë filluar të bërtasin: “Për gjysmë ore ta gjeni flamurin,

nëse nuk e gjeni, do të lehni si qen!”. Pastaj, grupi në krye me të akuzuarit, në vend që të

shpërndahet, ashtu si u ka thënë kryeshefi i SPB, është drejtuar kah dyqani i Ismail

Xhaferit, ku i akuzuari Harun me një ton të lartë në gjuhën shqipe ka folur para masës së

tubuar dhe, atëherë, është dëgjuar brohoritja e fuqishme e parullës: “Rroftë Shqipëria e

madhe!”.

Abdulla Kalishta “Pas një kohe, aty te dyqani është sjellë flamuri shqiptar, që të ngrihet në

vendin ku ishte hequr. Ky flamur është gjetur me kërkesë të të akuzuarit Mahmut, sepse të

akuzuarit kanë parë se masa është ndezur dhe se mund të ndërmarrin aksione konkrete.

Është shkaktuar një problem, se kush do të hip që ta vendos flamurin. Të pranishmit kanë

qenë në dilemë, sepse ky ishte një aksion konkret, që do të vërehet, por i akuzuari Abdulla i

ka nxitur disa nga të pranishmit. Kur flamuri është ngritur, grupi që ishte rritur shumë, ishte

drejtuar nga sheshi, ku pritnin qytetarë të tjerë. Në atë vend, të akuzuarit Harun dhe

Mahmut kanë mbajtur fjalim në gjuhën shqipe dhe fuqishëm kanë bërtitur, duke ndezur në

këtë mënyrë të pranishmit. Gjatë këtij fjalimi, nga grupi janë dëgjuar parullat: “Rroftë

Shqipëria e madhe”, si dhe “Tito, parti – bandë!”. “Të akuzuarit Harun, Salahudin dhe

Mahmut, përderisa Abdullai nuk ka qenë aty, kanë shfrytëzuar kalimin e Sreçko Janevskit

nëpër sheshin e qytetit, që të ndezin edhe më shumë demonstruesit dhe kanë filluar

bashkërisht të bërtasin: “Ua Sreçko, shovinist!”, ndërsa në fjalën e të akuzuarit Harun –

“përpara!”, tërë grupi në krye me të akuzuarit është drejtuar kah restoranti “Makedonia”, ku

fotografi kishte hyrë që të strehohet. Aty demonstruesit hedhin me gurë dhe thyejnë

xhamat e restorantit. I akuzuari Mahmut është thirrur nga një milic që të ndihmojë dhe të

ndikojë te demonstruesit që të mos e thyejnë pronën shoqërore, ndërsa ai ka thënë se nuk

dëshiron të bëjë një gjë të tillë, por atë le të bëjë ai i cili u ka shkaktuar ofendime këtyre njerëzve. Pastaj, grupi i udhëhequr nga të akuzuarit: Harun, Salahudin dhe Mahmut ka

shkuar në drejtim të dyqanit të Sreçko Janevskit, duke brohoritur rrugës parullat: “Rroftë

Shqipëria!”, “Poshtë partia!”. Kur kanë ardhur te dyqani i Sreçkos, e kanë demoluar atë,

edhe pse organet e rendit kanë tentuar që të pengojnë këtë dhe të vendosin rend. Aty, pos

asaj, janë brohoritur parullat: “Rroftë Enver Hoxha!”, “Rroftë Shqipëria!”, “Ua milicia

fashiste!”, “Tito, parti-bandë!”. “Meqë aty ka pasur një grup njerëzish të kombësisë

shqiptare, të cilët në mënyrë pasive kanë shikuar se si po rrjedh ngjarja, i akuzuari

Salahudin ka shkuar tek ata dhe i ka nxitur që edhe ata të marrin pjesë. Më vonë, kur ka ardhur një grup më i madh i milicëve dhe kur kanë ardhur Xhemail Vejseli, Xheladin Palloshi

dhe Kostadin Mihajllovski, të gjithë funksionarë përgjegjës të komunës së Tetovës, pasi janë

bindur që të shpërndahen, demonstruesit pak nga pak janë larguar. Edhe tre të akuzuarit:

Haruni, Salahudini dhe Mahmuti kanë shkuar, por, paraprakisht, i akuzuari Harun u ka thënë

demonstruesve se duhet të mblidhen edhe të nesërmen në orën 13 dhe, nëse në komunë

nuk mbahet ndonjë mbledhje, të vazhdojnë me demonstratat”. “Ditën tjetër, më

23.XII.1968 kanë vazhduar demonstratat në Tetovë, të organizuara dhe të filluara një ditë

më parë nga të akuzuarit, ndërsa në këto demonstrata është vërejtur Salahudin Hyseini, si

udhëheqës i një grupi të nxënësve që kanë brohoritur parulla të ndryshme armiqësore, që u

përmendën më lart. Si rezultat i një veprimi të këtillë nga të katër të akuzuarit, në Tetovë

më 22 e 23. XII. 1968 janë shkaktuar çrregullime të mëdha, për shkak të demonstratave

armiqësore dhe është shkaktuar një dëm i konsiderueshëm material, por ka pasur edhe disa

të lënduar”, nënvizohet në arsyetimin e vendimit për shqiptimin e dënimit nga Gjykata e

Qarkut në Shkup, që mban datën 30 qershor të vitit 1969.