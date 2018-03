Gjyqësori i kalbur i BDI-VMRO-së, po dorëzohet para revoltës shqiptare në rastin e Almirit

Fejzi HAJDARI

Gjyqësori i kalbur i BDI-VMRO-së , po dorëzohet para revoltës shqiptare për rastin e Almirit. Prokuroria ka paralajmëruar se do ta rikshqyrtojë lirimin e Boban Iliqit, duke paralajmëruar njëkohësisht, edhe rikthimin e tij në burg. Kjo tregon se kur shqiptarët organizohen, ata janë shumë më të fuqishëm se gjyqësori i kalbur BDI-VMRO-së, përplotë gjykatës dhe prokurorë, që ishin emëruar në biseda direkte telefonike mes Musa Xhaferit, Sasho Mijallkovit, Blerim Bexhetit dhe Gordana Jankullovskës.

Fitorja e shqiptarëve kundër këtij gjyqësori të kalbur, është shumë afër, nderkohë që pritet të fnalizohet, me protestën para qeverisë.

Mirëpo, nesër nuk përfundon beteja për drejtësi në rastin e Almirit, sepse një gjë e tillë, mund të jetë vetëm një tërheqje taktike dhe e përkohshme e Prokurorisë, derisa të harrohet skandali nga opinionin dhe mund të rikthehet me ndonjë vendim tjetër skandaloz.

Është inkurajues fakti se shqiptarët tanimë e kanë të qartë se: Kush është fajtor kryesor për të gjitha skenarët e montuara që u kanë ndodhur, dhe se nuk manipulohen me informacione të llojit: “Artan Grubi ka një lajm të mirë për rastin e Almirit”(?!), informacione këto që kanë për qëllim, që fajtorët kryesorë të vendimeve skandaloze gjyqësore, t’i paraqesin si shpëtimtarë. Fajtorët dhe skenaristët e rasteve të montuara, duhet të dalin para gjyqit dhe të japin përgjegjësi dhe llogari, conform dispozitave ligjore. Fundja, ata s’e kanë vendin as në institucione, por në burg…, aty ku vuajtën dënimin me vite, shqiptarët e pafajshëm të Sopotit, Monstrës, dhe shumë të tilla rasteve të montuara gjyqesore.