Gjyshi i Tamarës Lupço Stojaovski, që u dënua me 7 vjet e gjysmë burg për tentim vrasje të ish ministrit të shëndetësisë Nikolla Todorov, do të dalë përsëri para gjykatës, pasi Apeli e ka shfuqizuar vendimin e shkallës së parë me të cilin ai u dënua kohë më parë, transmeton Shenja. Ende nuk kanë dalë arsyetimet zyrtare për shfuqizimin, por kur një lëndë rigjykohet, veprimi bazohet në prova të reja dhe në rrethana të paqartësuara deri në fund. Gjyshi 61 vjeçar i Tamarës u dënua në korrik të këtij viti. Gjykata Penale e shpalli fajtorë për tentim vrasje të ish ministrit të Shëndetësisë Nikolla Todorov. Gjykatësja Sofija Llalliçiq ishte arsyetuar se ky dënim i lartë vjen për të shërbyer si shembull për ata që tentojnë ta marrin drejtësinë në duart e veta, raporton Shenja. 61 vjeçari e akuzonte Nikolla Todorovin për vdekjen e mbesës të cilës ministria nuk ia miratoi mjekimin e boshtit të shtrembëruar kurrizor jashtë shtetit. Kjo e kishte shtyrë që në ditën kur ai do ta dorëzonte postin e ministrit tek pasardhësi i tij Arben Taravari, ai ta priste tek shkallët e hyrjes dhe të shtinte me armë drejt tij. Plakun e kishin kapur menjëherë, ndërsa Todorov kishte shpëtuar pa asnjë lëndim.

