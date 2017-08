Gjyshi kasanova “çmend” Instagramin, harbohet keqazi në ditëlindjen e tij mes femrave dhe luksit (FOTO)

Gianluca Vacchi është 50-vjeçari me më shumë ndjekës në rrjetin social Instagram. Ai njihet si gjyshi seksi i Instagramit dhe kjo falë videove të postuar që ai hedh duke kërcyer nën ritmet latine. Biznesmeni italian punon si DJ dhe kështu gjendet në çdo kohë në shoqërinë e femrave seksi. Vacchi ka festuar 50-vjetorin dhe në krah i qëndronte e dashura e re Ariadna Gutierrez. Festa e tij ishte një harbim i vërtetë mes luksit, argëtimit, femrave joshëse dhe parave. Vacchi ka festuar 50-vjetorin dhe në krah i qëndronte e dashura e re Ariadna Gutierrez. Festa e tij ishte një harbim i vërtetë mes luksit, argëtimit, femrave joshëse dhe parave. Per t’i parë fotot, KLIKONI me poshte: