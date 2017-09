Gjyste Vulaj tregon për jetën intime

Këngëtarja e mirënjohur, Gjyste Vulaj ka folu pa komplekse rreth seksit për herë të parë.

Ne një intervistë për emisionin Oktapod të Turjan Hyskës, Gjyste ka thëhë se seks për herë tê parë ka bërë veç me burrin e saj.

E martuar që 16 vjec, Gjystja ‘betohet’ se burri i saj, Sokoli, është i vetmi mashkull që ka kryer marrëdhënie seksuale. Gjithësesi ajo shprehet se do ta falte bashkëshortin nëse ai do ta tradhëtonte.

"Nuk kam komplekse pai po të kishte ndodh ndryshe do ta thoka. Por për her të parë seks kam bërë me burrin tim qe e dua aq shume.", u shpreh ajo.