“Godet” prof. Bakiu: Nëse nuk zgjidhet kriza etnike, situata mund të eskaloj! (VIDEO)

Profesori universitar, Qashif Bakiu, në emisionin “Analiza” në televizionin “24 Vesti” ka deklaruar se kriza etnike në Maqedoni ekziston plot 27 vite.

“Kjo krizë nuk është e gjeneruar nga sot, ose dje, mendoj se kjo krizë nuk është e gjeneruar as prej rezultateve zgjedhore, por kjo krizë është gjeneruar prej disa mandateve të mëhershëm në të cilën partitë maqedonase në mënyrë jo principiele iu qasën marrëveshjes së Ohrit. Tani është moment ku do të hapen çështjet e mëdha, të cilat duheshin të zgjidhen shumë më herët. Mirëpo, këto punë duhet të zgjidhen njëherë e përgjithmonë. Maqedonia ka 27 vite krizë etnike, ndërsa politikanët maqedonas e kanë vërejtur vetëm në momente. Nëse nuk zgjidhet tash, ajo do të eskaloj sërish, por jo në këtë formë”, ka thënë profesori universitar Qashif Bakiu në emisionin Analiza në “24 Vesti”.