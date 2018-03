Godet Taravari: U pa fytyra e vërtetë e LSDM-së!

Arben Taravari gjatë fjalimit në Kongresin e partisë deklaroi se Aleanca per Shqiptaret (ASH), është më e besueshmja. Sipas tij, ASH-ja kishte qëndrime të përbashkëta me LSDM-në për të rrëzuar diktaturën, gjyqësor të pavarur, barazinë, integrimet në NATO dhe BE, lirinë dhe të drejtat e shqiptarëve të cilat Zaevi i përdori për të

marrë votat shqiptare. “Por pasi hymë në Qeveri e pamë fytyrën e vërtetë të LSDM-së”, theksoi dr.Arben Taravari.

Ai përfundoi duke thënë se LSDM-ja u kthye në parti klienteliste.