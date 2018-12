Kryetari i Skenderajt, Bekim Jashari së bashku me reperin Gold AG dhe bashkatdhetarin Ilir Sinani kanë shpërndarë dhurata për fëmijët me nevoja të veçanta.

”Ndjenjë e mirë të shpërndajmë dhurata në prag të festës, për fëmijët me nevoja të veçanta.Së bashku me bashkatdhetarin Ilir Sinani pronar i firmës “Sinani GMBH & CO. KG” në Gjermani dhe reperin e njohur Gold AG, kemi gëzuar me dhurata fëmijët me nevoja të veçanta në Skenderaj.

“Falënderoj bashkatdhetarin Ilir Sinani dhe Gold AG, që financuan dhuratat për këta fëmijë si dhe ndihmuan një familje me gjëra ushqimore në komunën e Skenderajt”, ka shkruar i pari i Skenderajt në llogarinë e tij në Facebook, transmeton Gazeta Lajm.