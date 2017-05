Golden State në finale (VIDEO)

Golden State i kundërpërgjigjet Cleveland-it (121-95) dhe kualifikohet pa pësuar humbje në finalen e Konferencën së Perëndimit. Të njëjtin fat si Portland Trail Blazzers pati edhe Utah Jazz, me Warriors që fituan edhe sfidën e 4-t gjysmëfinale të play-offit ndaj skuadrës nga Salt Lake City, për të mbyllur në 4:0 serinë dhe për të avancuar në raundin tjetër. Golden State konfirmohet kështu si një nga dy skuadrat favorite për titullin në këtë sezon të Nba.

Për tu përmendur paraqitjet e Stephen Curry-it dhe Draymmond Green. I pari realizoi 30 pikë me vetëm 15 goditje në total ndërsa Green spikati me shifrat e dyfishta në çdo aspekt të lojës duke e mbyllur ndeshjen me 17 pikë, 10 rebound dhe 11 asist. Ashtu si Cleveland që marshoi drejt finales së Konferencës së Lindjes pa pësuar asnjë humbje në 2 raundet e para të play-offit, të njëjtën gjë bëri edhe Golden State që tashmë pret të mësojë se me kë do të përballet në finalen e Konferencës ndërmjet San Antonios dhe Houston-it. Skuadrës nga Salt Lake City për të evituar humbjen e rradhës ndaj Warriors nuk i mjaftuan 25 pikët e Gordon Hayward, me Utah që pasi bëri surprizën duke eliminuar Los Angeles Clippers e mbylli me 4 humbje radhazi sezonin.