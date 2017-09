Gostivar: Theret me thikë, pastaj shkilet me veturë

Prokuroria Themelore Publike e Gostivarit është duke i hetuar arsyet për shkak të cilave ka humbur jetën gruaja që u gjet e vdekur në Gostivar.

Informacioni i parë me të cilin edhe ka filluar hetimi në vendngjarje, ka qenë se është gjetur një grua e vdekur si pasojë e një aksidenti të trafikut. Dëshmitarët kanë parë makinë e cila ka braktisur vendin e ngjarjes e më pas është gjetur trupi.

Duke kryer hetimin në bashkëpunim me ekip hetues, Prokurori Publik ka vërtetuar se e ndjera ka plagë në trup dhe se bëhet fjalë për vdekje të dhunshme.

E ndjera është goditur disa herë me thikë përpara se të goditet edhe nga makina, thonë nga Prokuroria Publike, transmeton SHENJA.

Duke hetuar rrethanat, është konstatuar se gruaja e ndjerë në pesë muajt e fundit ka jetuar në Gostivar, ndërsa është shpërngulur nga Shkupi, për shkak marrëdhënieve jo të mira me partnerin nga lidhja jashtë martesore.

Me urdhër të Prokurorisë Publike, është hetuar vendbanimi i ish partnerit ku është gjetur makina dhe e njëjta është dhënë për ekspertizë të mëtutjeshme.

I dyshuari, banor i Shkupit, për momentin është i pakapshëm për organet e rendit. /SHENJA/