Grabitet një djalosh në “Parkun e Gruas” në Shkup

Në “Parkun e Gruas” në Shkup është grabitur një 16 vjeçar nga ana e dy personave të panjohur të cilët ia kanë marrë xhupin dhe celularin. Grabitja ka ndodhur të premten në mbrëmje, ndërsa rastin në stacionin policor në Qendër e ka paraqitur babai i djalit, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Grabitësit me grusht hekuri dhe thikë i janë kërcënuar djalit, i cili ishte së bashku me edhe një shok, se fizikisht do ta sulmonin nëse nuk e zhvesh xhupin dhe nuk ia japin atyre. Djali e ka zhveshur xhupin, në të cilin e kishte celularin me kufje, pas çka grabitësit kanë ikur. Merren masa për gjetjen e autorëve dhe për zbardhjen e plotë të rastit.