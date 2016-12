Granit Xhaka fytyrë e brendit që e promovon edhe Stephen Curry

Superylli shqiptar, Granit Xhaka, nuk përfaqëson denjësisht vetëm Arsenalin dhe shqiptarët ku do.

Ai së fundmi është përë një nga ambasadorët më të fuqishëm të kompanisë amerikane të veshjeve sportive, Under Armour. Ai ka pozuar në paisje sportive të Under Armour, kompani që e promovon në secilën dalje të tij publike.

Nuk dihen detajet e kontratës së Granit Xhakës me kompaninë në fjalë, por ajo që dihet është se bëhet fjalë për një kompani që synon të bëhet numri një në botën e veshjeve sporitve. Under Armour është edhe kompania me të cilën bashkëpunon basketbollisti më i mirë në botë, Stephen Curry.