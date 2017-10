Gruaja 43 vjeçare që ka lindur 11 fëmijë (VIDEO)

Të bëhesh prind është një nga dëshirat më të dëshiruara për çdo çift. Pothuajse edhe kur jeni në marrëdhënie kënaqeni me kohën duke folur me partnerin tuaj, ditën kur do të keni fëmijë. Edhe nëse nuk e keni përjetuar kurrë këtë, çdoherë që flet këtë temë, ju bën të ngazëllyer. Disa çifte gjithashtu priren të flasin shumë për çështjen e prindërimit, ku ata gjithashtu vendosin emrin e foshnjës ende pa u martuar dhe pa filluar të kenë fëmijë. Gjithashtu çiftet flasin edhe për gjininë e fëmijës, edukimin dhe numërin e fëmijëve që do të kenë, transmeton lajmi.net