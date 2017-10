Grubi: Visari për Çairin konkuron me projekte të tjerët me duart në xhepa

Komenti i Artan Grubit, debutet i BDI-së, rreth debatit të fundit të kandidatëve për të parin e Komunës së Çairit:

E ndoqa debatin e konkurentëve për komunën time, për Çairin. I vetmi kandidat që e respektoi qytetarin, votuesin, me ofertë konkrete për çdo temë, me program të detajizuar me afate dhe buxhet, ishte profesori Visar Ganiu.

Të tjerët me duar në xhepa, vlerësime paushalle dhe vetëm me akuza, u shfaqën pa ide, pa vizion, pa program dhe pa zgjidhje.

