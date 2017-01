Gruevski e ka njoftuar Ivanovin që i ka 61 deputetë

Nikolla Gruevski dje e ka njoftuar presidentin Gjorge Ivanov dhe kryesuesin e Kuvendit, Trajko Veljanovski se VMRO DPMNE posedon përkrahjen e 61 deputetëve të mjaftueshme për të formuar qeverinë, njoftojnë për Gazetën Lajm burime partiake. Sipad tyre, BDI vetëm është duke aktruar se po debaton për koalicionim ose jo me VMRO DPMNE-në, sepse kjo punë sipas tyre “është kryer” para disa ditëve. E vetmja dilemë mbetet nëse kryeministër do të jetë Nikolla Gruevski, ose Nikolla Popovski. Edhe pse për momentin BDI ende është duke vazhduar mbledhjen e kryesisë, burimet tona thonë se Gruevski dhe Ahmeti tashmë e kanë caktuar edhe listën e ministrave dhe zv/minitsrave të BDI-së që janë të pranueshëm për VMRO-DPMNE-në. Gruevski ia ka treguar Ahmetit edhe dy emrat e deputetëve të BDI-së që janë të pershtatshem për VMRO-në në postin e kryetarit të Kuvendit. Ndërkombëtarët ende janë duke kerkuar prej VMRO-së dhe BDI-së që të mos shpejtojnë me formim të qeverisë sepse nuk kanë shumicën e votave as te elektorati shqiptar e as te elektorati maqedonas.