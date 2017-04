Gruevski: E përshëndes sjelljen e policisë (Video)

“Dua ta dënoj dhunën që disa persona e kanë bërë duke i sulmuar dhe lënduar një numër të madh të deputetëve”, deklaroi lideri i VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski, pas mbajtjes së mbledhjes të komitetit ekzekutiv mbrëmë rreth orës 4 pas mesnate.

Ai gjithashtu tha se mënyra të cilën LSDM e zgjodhi kryetarin e Kuvendit është joligjore.

“E dënoj mënyrën me të cilën LSDM dhe partitë tjera të cilët e mbështetën, vendosëntë bëjnë përpjekje joligjore të zgjedhin kryetar të Kuvendit, duke i shkelur të gjitha procedurat ligjore dhe demokratike, me të cilat deri në qëllim të fundit dhe me vetëdije kontribouan për rritjen e tensioneve dhe për politizimin në shoqërinë tonë”, deklaroi Gruevski, duke përshëndetur sjelljen e policisë mbrëmë në Kuvend.

Ai gjithashtu ftoi që të pranohet iniciativa e kryetarit Gjorgje Ivanov për takim tl liderëve të partive politike, për, siç tha, gjetje të zgjidhjes institucionale në mënyrë të qetë, pa dëme shtesë për shtetin dhe qytetarët.