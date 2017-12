Gruevski e pranoi fajin e VMRO-DPMNE-së, athua mjafton?

Nga këto dështime të pranuara botërisht nga një parti e cila ka qenë gjatë kohë në pushtet në Maqedoni, duhet të mësojnë edhe partitë tjera, edhe ato shqiptare, sepse mund të falen gabimet dhe dështimet, por jo edhe krimet dhe gjaku i derdhur i njerëzve të pafajshëm,

Abdulla Mehmeti

Me çfarë e kanë arsyetuar partitë politike të shqiptarëve nevojën dhe domosdoshmërinë e ekzistimit të tyre në skenën politike në Maqedoni, përderisa kërkesat e tyre të derisotme asnjëherë nuk kanë korresponduar me realitetin, i cili patjetër është dashur të ndryshohet deri më sot.

Pushtetit në Maqedoni, pjesë e të cilit kanë qenë vazhdimisht edhe partitë politike të shqiptarëve, edhe sa kohë do t’i duhet të çlirohet nga ngërçi politik, kriza dhe dështimet, për shkak të kompleksit të vogëlsisë, që ta kuptojë kontekstin historik për ekzistimin e këtij shteti, realitetin etnik dhe sidomos domosdoshmërinë e zgjidhjes së kërkesave reale të popullit shqiptar në Maqedoni, jo të kërkesave ditore dhe joparimore të partive politike të tyre, të cilat deri më sot as vetë nuk e kanë kuptuar qartë nevojën e ekzistimit të tyre në skenën politike.

Më në fund, një mesazh i qartë erdhi nga vetë ish lideri i OBRM-PDUKM, Nikolla Gruevskit (ish kryeministër i Maqedonisë në periudhëm 2006-2016), i cili në kongresin e XVI të partisë së tij, i mbajtur këto ditë, e pranoi botërisht se njëra nga arsyet kryesore për humbjen e pushtetit nga kjo parti ka qenë pikërisht qëndrimi i padrejtë i partisë së tij (kuptohet, edhe pushtetit të deridjeshëm) ndaj shqiptarëve në Maqedoni.

Me këtë rast, ai i paska sugjeruar publikisht liderit të ri të sapozgjedhur të kësaj partie që ta ndryshojë qëndrimin ndaj shqiptarëve, me këtë edhe t’i përmirësojë gabimet e mëhershme të drejtuesve të saj nga e kaluara.

Ky është një mesazh i qartë, jo vetëm për pranimin e fajit, për arsyt e dështimeve të kësaj partie gjatë kohës sa ka qenë në pushtet, por edhe për pranimin e rëndësisë së faktorit politik shqiptar në Maqedoni.

Ky mesazh, nëse pranohet seriozisht nga lideri dhe drejtuesit e ri të kësaj partie, do të shërbejë për demokratizimin e brendshëm saj, ndërsa për rikthimin e besimit tek shqiptarët do t’i duhet shumë kohë, përpjekje serioze dhe prova konkrete. Shqiptarët e Maqedonisë e dinë më mirë se çdokush tjetër se gjaku nuk bëhet ujë.

Nga këto dështime të pranuara botërisht nga një parti e cila ka qenë gjatë kohë në pushtet në Maqedoni, duhet të mësojnë edhe partitë tjera, edhe ato shqiptare, sepse mund të falen gabimet dhe dështimet, por jo edhe krimet dhe gjaku i derdhur i njerëzve të pafajshëm, për ambicie të sëmura sundimi e ushtrimi të pushtetit vetëm për interesa personale, për aq më tepër, kur ato janë kryer në emër të pushtetit, i cili u takon të gjithë qytetarëve në mënyrë të barabartë, jo njërës ose disa partive politike dhe lederëve të tyre.

Uroj që këtë mesazh ta pranojnë edhe partitë politike të cilat aktualisht janë pjesë e Qeverisë në Republikën e Maqedonisë. Ata që shpresojnë dhe besojnë seriozisht në zbatimin e reformave nga qeveria aktuale e Maqedonisë, së pari duhet ta kenë të qartë se asnjë reformë nuk mund të ketë sukses në këtë shtet pa mbështeje në parimet e së drejtës, ndërtimin e shtetit ligjor, por edhe ndryshimin e konceptit të shtetit, përmes ndryshimeve të domosdoshme të Kushtetutës, me ç’rast shqiptarëve duhet t’u garantohet statusi i popullit shtetformues, jo siç janë trajtuar deri më sot, si pakicë kombëtare.

Nëse nuk do të kenë sukses reformat dhe do të vazhdojë edhe më tej kriza politike në këtë shtet, asnjë kërkimfalje, asnjë arsye nuk duhet të kërkohet vetëm mes partive politike, përderisa të gjithë faktorët në vend do t’i bartin pasojat e këtij dështimi.

Me këtë bindje, u apeloj të gjithë faktorëve politikë dhe jopolitikë në Maqedoni të ndëmarrin me kohë masa përkatëse dhe të domosdoshme, që të mos përsëritet e kaluara, meqë sovraniteti, liritë dhe të drejtat themelore të njeriut, e drejta e popujve për vetëpërcaktim, janë vlera të brumosura në të drejtën ndërkombëtare, me të cilat nuk kanë të drejtë të tallen, manovrojnë, eksperimentojnë dhe bëjnë pazare partitë politike dhe liderët e tyre.

(23.12.2017)