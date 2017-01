Gruevski i gatshëm për bashkëpunim me Donald Trump, në realizimin e interesave strategjike të Maqedonisë

Mandatari i qeverisë së re dhe lideri i VMRO-DPMNE-së Nikolla Gruevski, me rastin e pritjeve dhe ndryshimet që do të ndodhin në hartën globale për Telegraf tha se “Qeveria e Maqedonisë do të punojë në komunikim të ngushtë dhe do të bashkëpunojë me administratën e re të Presidenti amerikan Donald Trump, për arritjen e qëllimeve strategjike nëvend. Prioriteti jonë dhe qëllimi është dhe do të mbetet anëtarësimi në NATO dhe Bashkimin Evropian në bashkëpunim të rëndësishëm me partnerët tanë në SHBA dhe Evropë “, tha mes tjerash Nikolla Gruevski./TetovaSot/