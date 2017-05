Gruevski: LSDM e frikësuar, e pazakontë të votohet aq shpejt Qeveria

Është skandaloze që LSDM-ja si asnjëherë më parë përpiqet për një ditë ta vendosë votimin e Qeverisë në Parlament. Publikimi i përbërjes së Qeverisë mbrëmë dhe fillimi i debatit për të nesër në mëngjes, tregon që ata frikësohen prej diçkaje, se frikësohen nga analiza në publik dhe nga ajo e deputetëve të opozitës, frikësohen nga analiza e performansave të tyre të deritanishme, të kaluarës së tyre, të arsimimit të tyre, të veprimtarisë së tyre, tha Gruevski.

Frikësohen gjithashtu që të mos e shikojmë në detaje këtë pamflet të cilin ata e quajnë program. LSDM-ja për një kohë të gjatë ka thënë që do të bëhet shumicë dhe do ta kthejë dinjitetin e Kuvendit, do të japin mundësi për debat të vërtetë dhe të dëgjohen kritikat e opozitës. Që ditën e parë, nga aeroplani shihet se as që do të kthejnë ndonjë dinjitet, por do ta shkatërrojnë atë që ka ekzistuar – deklaroi Nikolla Gruevski./Gazeta Express/