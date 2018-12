Nikolla Gruevski u pa dhe u dëgjua përmes video incizimit që u paraqit si dëshmi në Gjykatën Penale gjatë seancës gjyqësore për rastin “Tortura”.

Gjegjësisht, PSP-ja sot ka paraqitur si dëshmi incizim nga lajmet e MTV-së që janë transmetuar me 6 qershor të vitit 2011, ku lajmi i parë ka qenë arrestimi i Ljube Boshkovskit, ndërsa lajmi i dytë ka qenë fitorja e VMRO-së në zgjedhjet e atëhershme parlamentare. Në një nga kronikat e gazetareve ka qenë në lidhje me hapjen e një pishine në të cilën natyrisht, paraqitet edhe isj-kryeministri Nikolla Gruevski me çrast për një kohë të shkurtë u paraqit figura e tij gjatë seancës gjyqsore.

Gruevski tashmë një muaj gjendet është arratisur në Hungari.

Seanca e sotme për rastin “Tortura” vazhdon me dëshmitë e propozuara nga PSP-ja. Video-incizimet tregojnë arrestimin e Boshkoskit. Por në vend që të paraqiten vetëm kronikat e gazetarëve në lidhje me këtë rast, me kërkesë të mbrojtjes, u shikua edicioni komplet i lajmeve .

Rasti “Tortura” ka të bëjë me mënyrën e privimit nga liria të liderit të Partisë së Bashkuar për Maqedoninë dhe ish ministër i Punëve të Brendshme Lube Boshkovski më 6 qershor të vitit 2011, një ditë pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.

Në këtë rast të akuzuar janë ish njeriu i parë i DSK-së, Sasho Mijallkov dhe gjashtë persona të njësisë “Alfa”.

ALSAT