Kryetari i VMRO-DPMNE-së, në një intervistë në “Top Tema” mbrëmë tha se nuk “është e saktë që dhunuesit të cilët i kanë rrahur deputetët, kanë dashur ta vrasin liderin e LSDM-së, Zoran Zaev”.

“Nëse ata do të kishin dashur ta vrasin, atë do ta kishin bërë, pasi në hapësirë ka pasur me qindra njerëz. Dikush do ta kishte nxjerr pistoletën dhe do ta kishte vrarë”, tha Gruevski.