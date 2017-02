Kryetari i VMRO DPMNE-së, Nikolla Gruevski ishte i fundit në takimin e eurokomesarit Johanes Hahn që zhvilloi veç e veç me të gjithë përfaqësuesit e partive politike në Shkup.

Për dallim nga liderët e partive tjera, Gruevski nuk lejoi që takimi të incizohet e as nuk u prononcua për mediat pas takimit me Hahn-in. Nga VMRO DPMNE thanë se për detajet e takimit do ta informojnë opinionin përmes komunikatave për mediat.