Gruevski sërish ngren tonin: VMRO-DPMNE do të reagojë ashpër, nëse…

VMRO DPMNE pranon tetorin si datë për zgjedhjet e ardhshme lokale, kurse kryetari i kësaj uron që LSDM mos të ndryshojë mendje. Pas një paueze, Gruevski sërish është paraqitur me tone kërcënuese.

“Nëse LSDM hyn në një skenar për të cilin po flitet këto ditë, që të veprojë në mënyrë jashtëligjore, jashtë rregullore, jo demokratike, në kuvend, duhet ta dijë që VMRO DPMNE do të reagojë ashpër. Shpresoj se do të mendojnë edhe një herë për zgjedhje parakohshme parlamentare”, tha Nikolla Gruevski, Kryetar i VMRO-DPMNE.

Kryetari i VMRO DPMNE-së konfirmoi se partitë parimisht janë dakorduar për 15 tetorin.

“Parimisht partitë janë marrë vesh nëpërmjet përfaqësuesve të vet që zgjedhjet të mbahen më 15 tetor. Unë shpresoj që LSDM kësaj radhe nuk do të heqë dorë siç ka ditur shumë shpesh ta bëj këtë në të kaluarën”, shtoi Gruevski.

E shumica parlamentare porositë se zgjedhje lokale do të ketë, por edhe se qeveria do të formohet. LSDM-ja i bën thirrje Gruevskit që mos ti bllokojë proceset, kurse Ivanovit që të vendos interesat shtetërore në vend të parë.