Gruevski: Zaev do e zgjidhë çështjen e emrit, sipas dëshirës së Greqisë?! (VIDEO)

Zaev është sjellë në pushtet për ta zgjidhur emrin ashtu siç dëshiron Greqia dhe se pritet pas zgjedhjeve lokale të fillojnë bisedimet, kështu ka deklaruar në një intervistë për TV Sitell, Nikolla Gruevski-kryetari i OBRM-PDUKM, përcjell Telegrafi Maqedoni.

”I gjithë operacioni për ndryshimin e qeverisë është bërë për zgjidhjen e emrit sipas tekeve të Greqisë. Këtë e dinë tani më të gjithë, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në gjithë Evropën pritet vetëm të mbarojnë zgjedhjet lokale dhe të fillojnë bisedimet konkrete”, ka thënë Gruevski, duke komentuar deklaratën e kryeministrit Zoran Zaev, dje pas kthimit nga Neë York se nuk është i gatshëm të flasë për çështje të identitetit.

Zoran Zaev në anën tjetër ka thënë se do të pres përgjigje nga Matthew Nimetz në lidhje me kontestin me emrin me Greqinë dhe nga ai do të pres propozim. /Telegrafi/