Grupi i Dukagjinit “godet” Ali Ahmetin: E ke të ndaluar ardhjen në Deçan!

Mjeku i njohur nga Deçani, Jelini Haklaj, ndryshe mik i afërt i Beg Rizajt, Mirsad Ndrecajt dhe disa anëtarëve tjerë të “Grupit të Kumanovës”, ka goditur kryetarin e BDI-së, Ali Ahmeti. Duke publikuar një fotografi nga ndonjëra prej vizitave të Ali Ahmetit në Deçan, Haklaj ka shkruar: “Haram të qoftë buka , uji dhe gjitha t’mirat tjera të panumërta që i gzove në Deçan”,

transmeton Gazeta Lajm.

“Nga Hero je kthyer në Zero”, ka shkruar më tej Haklaj.

Ja postimi i tij i plotë:

Dikur Ali Ahmeti u priste si hero në Deçan sepse bacë Ilmi Haradinaj i tha publikisht se nuk të dua ndrryshe pos si djemt e mi , pastaj atë e përcjellshin djemt më të devotshëm që kishin trojet tona.

Isht pikërisht Heroi i Kombit Beg Rizaj që e shoqëronte gjithandej .

Begu me shokë u tradhëtua pikërisht nga aparati “Klani i Zajazit & Co ” .

Sot Ali Ahmeti e ka të ndaluar Deçanin dhe duhet t’i ndalohet i gjithë territori i Kosovës deri sa të jep përgjegjësi për tradhtinë e rastit të Kumanovës .

Nga Hero je kthyer në Zero.

Haram të qoftë buka , uji dhe gjitha t’mirat tjera të panumërta që i gzove në Deçan .

Tradhtar i Kombit.