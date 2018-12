Shkruan: Fejzi HAJDARI

Profesorët “anal-istat”, me alamet liderin (qe mendoj se ka koeficient inteligjence të filloristit), dalin ne foto, pa kurrfarë turpi! Deri sa pjesëtarët e Grupit të Kumanovës janë në grevë urie, “analistët e Alis” bashkë me liderin e tyre i grahin rakisë, pijeve alkoolike e joalkoolike hiç pa ndalë.

Pije alkoolike e këngë patriotike nuk shkojnë pa ndonjë darkë të majme, siç shtrohet zakonisht në konakun e Alisë në Zajaz, paçka që kësaj radhe nuk i kanë publikuar fotografitë. Lotët e familjarëve të Grupit të Kumanovës, që me frikë presin çdo lajm për të afërmit e tyre që gjenden në grevë urie në burg, s’besoj që ua kanë humbur apetitin profesor-analistave.

O Zot! Ketyre neser duhet tua çojmë femijet per te na i edukuar dhe arsimuar (pajisur me dije). Ne radhe te pare as alija nuk eshte lider, e keta profesorë-analistët, duhet te jenë lesh Marie! Jua dhjef… titujt dhe profesorllekun juve, dhe atyre qe ju promovojne. O idijotë, pa na moret ne qafë bashke me Ali analfabetin. Po merrni more shembull nga studentet ne Shqiperi, se si protestohet kunder padrentesive dhe e jo shembull se si duhet t’iu vardiseni ali ahmeteve dhe injoranteve politikë. A nuk ju ven turp more te shkretë profesor hamami.

Ani dalin ne TV dhe japin vleresime e deklarat per ceshtje te caktuara. Po si tju besojme juve more kur pa direktiva dhe instruksione te Ali Ahmetit, as te shtepija juaj nuk guxoni te shkoni. Pikerisht keta idijotë, na e detyrojne dhe stimuloje rinine te ike nga Maqedonia.