Propozim-Ligji për Amnisti është gati dhe i njëjti është miratuar me koncensus nga të gjithë anëtarët e Grupit për Pajtim në kuadër të Grupit Interparlamentar për Integrim, Reforma dhe Pajtim. Deputeti Zeqir Raçilloviq, tha se ligji do të dërgohen në shqyrtim të mëtejmë në instanca më të larta në Kuvend dhe se do të kërkojnë që sa më shpejtë të hyjë në procedurë parlamentare.

Zeqir Ramçilloviq

“Në vazhdimin e sotëm të seancës të nëngrupit për pajtim e shqyrtuam dhe erdhëm der te propozim teksti për amnisti që është i pranueshëm nga të gjithë anëtarët e nëngrupit dhe deputetët tjerë të pranishëm në seancë. Propozim tekstin që sot do t’ua dorrëzojmë bashkë kryesuesve të grupit intërparlamentar prej ku presim në afat sa më shpejtë të mundshëm të caktojë seancë dhe propozimi ynë të shqyrtohet në të njëjtën që të merr edhe formë ligjore dhe të mund të hyjë në procedurë parlamentare”

Deputeti, i cili vjen nga radhët e tetë deputetëve të përjashtuar nga VMRO-DPMNE konfirmoi se propozim-ligji nuk do të përfshijë personat që kanë organizuar dhe porositur skenarin e 27 prillit e as ata që kanë kryer akte dhune. Ai gjithashtu njoftoi se ligji parasheh mundësinë që vetë personat e prekur të bëjnë kërkesë ose jo për amnisti.

Zeqir Ramçilloviq

“Me qëllim që mos të dëmtojmë procesin, pasi thash që propozim teksti do të shkojë te grupi për integrim, reforma dhe pajtim, nuk do të dalim me detaje për të njëjtin. Por ajo që është përmendur tanimë disa herë, mund të them se është gjetur formulim juridi dhe është bërë ndarje e qartë nga personat që janë organizatorë të ngjarjes dhe dhunuesit më 27 prill. Ajo që gjithashtu dua ta përmend është se lamë mundësi në propozim ligj që të gjithë ata që duan ta vazhdojnë procesin, do të duhet që çdo person i përfshirë në proces të dorëzojë kërkesë për amnisti”

Ramçilloviq nuk hyri në detaje edhe pse disa herë u pyet nga gazetarët se kush janë konkretsht personat dhe kategoritë që do të përfitojnë nga amnistia, por vetëm përsëriti disa herë se nga kjo falje janë përjashtuar personat që kanë kryer akte dhune.