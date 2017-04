Grupi rinor “Zgjodhu” realizon aktivitetin e radhës (FOTO)

Grupi rinor Zgjohu nga Kumanova dje ka realizuar tribunë me rastin e ditës botërore të librit.

Fjalë rasti pati nënkryetarja e grupit rinor Zgjohu, Emine Alimi, e cila përshëndeti të pranishmit, dhe tregoi në përgjithësi për aktivitetet e fushatës.

Tema e cila u elaborua ishte “Lexuesi mes librit klasik dhe atij elektronik” me panelistë Iljasa Salihu dhe Arsim Jonuzi, më pas iu është dhënë hapsira të pranishmëve për të parashtruar pyetje në lidhje me temën, me ç’rast pati debat të hapur.

Përveç diskutimit nuk ka munguar as pjesa artistike, ku nxënësja Edita Aliu recitoi poezin e autorit Selajdin Shabani “Të kam thënë në mote”, ndërkaq Bunjamin Selimi recitoi monologun e autorit Arsim Jonuzi “Porosia e një të urti për të dashuruarit”

Kryetari i grupit rinor Zgjohur Arif Limani, kontribuesit në fushën e letërsisë i ka dekoruar me mirënjohje.