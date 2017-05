Sa te duan pushtetet le te godasin, publiku eshte vleresuesi dhe mbeshtetesi me i madh i nje mediumi. Gazeta LAJM u godit nga shume ane, por ne anketen e IRI-t amerikan lexuesit shqiptar i dhane mbeshtetjen dhe vleresimin me te madh. Kjo deshmon se beteja per te verteten qe ka zhvilluar ky medium eshte vleresuar pozitivisht nga lexuesit e vete.

Suksese Fejzi Hajdarit dhe stafit te gazetes “Lajm” ne Maqedoni.