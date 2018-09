Hadi Osmani u kundërpërgjigjet akuzave

Hadi Osmani

I nderuar Blerim.

Me vjen shume keq kur per debate dhe polemika partiake na shtyjne dy bashkefshatareve mes veti, por i pari ti duheshte ta parandalosh. Para meje, selfie me Lube Boshkovskin kane bere komandantet dhe kryetaret e komunave te BDI-se. A do te kesh guxim te njejte qe keto fjale qe mi drejtove mua tua drejtosh edhe kryetarit tend dhe komandanteve te partise tende. Lube Boshkovski ishte ne zemer te Tetoves, Gostivarit, Struges ne fushaten e partise se thiret ne emer te asaj lufte. A aq memorien e shkurte e kane edhe komandantet? Dallimi mes meje dhe atyre eshte se une jam individ e ata jane bartes dhe perfaqesues te legjitimuar dhe kur ata bejne selfie bejne me emer te dhjetera mijera shqiptareve dhe viktimave te luftes. Mund te them ata na mesuan te bejme keshtu selfie por nuk them sepse mua sduhet te me mesoje askush. Une jam nje individ nje aktivist ose nje funksionar partiak. Une pervec kesaj kam nje pozicion kordinator per ceshtje nderetnike ne LSDM Kumanove dhe puna ime eshte te afroj komunitetet dhe jo ti ndaj. Ndersa ata qe duhej ti zgjidhnin pasojat e luftes nuk e bene kete por i shfrytezuan keto pasoja dhe beme selfie me pasojat e luftes. E treta fotoja ime eshte bere ne tubimin e LSDM Kumanove, ate e ka bere Boshkovski me mua dhe nuk e kam lutur une ate sic e luten shoket e tu kur ju duhej per fushate. Dallimi eshte se ai me mua ka bere selfie ne nje ngjarje qe ka te beje per te miren e vendit dhe qytetareve, ndersa ata kane bere per interesa te ngushta partiake. Une skam nevoje as per shtepi e as per para, perkundrazi i kam lene parate e punen per te ndihmuar Sllupcanin dhe Maqedonime time te cilet partia yte dhe komandantet e tu i lane te shkrete, i boshatisen dhe i mjeruan per 15 vite ne emer te asaj lufte dhe patriotizmi. Une u pergjigja, tani te lutem behu i sinqerte dhe te njejtat pyetje parashtrova ketyre qe i sheh ketu ne foto. Gjithsesi dua sa me shpejte te shihemi, te pijme kafe e ti vazhdojme keto biseda sy ne sy. Ne jemi nga i njejti fshat dhe kemi te njejtin dert, ti jap fund ketu debatit te cilin duhet ta vazhdojne te tjere. Sllupcani eshte koritur kur te demtuarit nga lufta moren rrugen e mergimit, u varferuan, diskredituan, neperkemben dhe shtepite u boshatisen. Te behemi BASHKE dhe tua kthejme dinjitetin.