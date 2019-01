Analistët janë skeptik rreth paralajmërimeve për bum ekonomik. Qeveria premton se këtë vit do të lulëzon ekonomia, përderisa disa nga ekonomistët presin një ekonomi mesatare për këtë vit.

Këtë vit pritet të dalin në pah rezultatet nga ndryshimet e politikave ekonomike qeveritare, gjegjësisht nëse janë përmbushur premtimet për fillimin e bumit ekonomik ose edhe këtë vit si çdoherë do të jetë njejtë.

Me hyrjen në fuqi të propozim buxhetit për këtë vit, ministri i financave Dragan Tevdovski paralajmëroi se prioritetet e Qeverisë për standart jetësorë më të mirë, rritje të nivelit të drejtësisë sociale dhe të tjera, do të përmbushen. Qeveria pret që këtë vit rritja ekonomike të arrië në 3.2 për qind. Pritje të njejta ka pasur edhe vitin e kaluar por me rebalansin u tërhoq nga ajo që tha dhe e ulën në 2.8 për qind.

Kryeministri Zaev gjatë takimeve me përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare të financave dhe biznesmenët e dhomave ekonomike paralajmëroi se viti 2019 do të jetë vit i ekonomisë.

“Gjithë indikacionet tregojnë se ka shumë perspektivë dhe shpresë për rritje ekonomike dhe zhvillim në shtet. Natyrisht kjo është e mundur me zhvillim të sektorit privat të biznesit, të inicijativave private dhe këtu i bazojmë shpresat tona, dhe për këtë jemi të përkshtuar në këtë pjesë ekonomike”, deklaroi Zaev.

Këtë qëndrim të kryeministrit e kritikoi ish ministri i financave Xhevdet Hajredini i cili potencon se çdo vit duhet të jetë vit i ekonomisë dhe se nuk duhet të lejohet që ekonomia të jetë pengj i politikës në vend.

“E mbaj mend që në 2006 kur Nikolla Gruevski tha se do të ketë moratorium për gjitha temat tjera dhe dy vite do të merremi me ekonominë dhe u morr, dhe e pam ku e solli Maqedoninë. Ja tani dëgjoj Zaevin se ky vit do të jetë vit i ekonomisë. Asnjë vit nuk guxon të mos jetë vit i ekonomisë, pavarësisht se me çfarë çështje tjera ballafaqohet shteti. Njerëzit, qytetarët punojnë që të sigurojnë ekzistencë materiale ndërsa Qeveria ka për obligim që të siguron kushte për zhvillim ekonomik”, deklaroi për Rel, Xhevdet Hajredini.