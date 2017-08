Hamilton dominon provat e lira, ndjek Raikkonen, shiu bëhet protagonist

Lewis Hamilton ka dhënë kohën më të mirë sot pistën e SPA, në përfundim të sesionit të dytë të provave të lira, të vlefshme për Çmimin e Madh të Belgjikës në Formula 1. Piloti britanik ndali kronometrin në 1’44”753, duke përdorur gomën ultrasoft, duke lënë pas finlandezin e Ferrarit, Kimi Raikkonen. Ky i fundit dominoi gjatë paradites, ndërsa gjatë pasdites ishta makina Mercedes ajo që ishte më e shpejta në pistë. Por provat e pasdites u ndërprerë për shkak të shiut që nisi furishëm në pistën belge dhe pilotët nuk zbritën më gjatë 25 minutave të fundit.

Kohën e tretë e dha Valtteri Bottas me Mercedes, që la pas Max Verstappen me Red Bull. Vetëm i pesti Sebastian vettel me Ferrari, gati gjysmë sekondi më i avashtë se Hamilton. Këta 5 pilotë ishin të vetmit që dhanë kohë të shpejta, pasi nga vendi i gjashtë, ku u klasifikua Ricciardo (Red Bull), diferencat me Hamilton ishin më shumë se 1,3 sekonda. Në sesionin e dytë të provave të lira nuk zbriti në pistë Felipe Massa me Williams, që pësoi një aksident të fortë gjatë paradites. Nëse, duke nisur nga ora 14:00 do të zhvillohen provat zyrtare dhe të dielën, po në këtë orë, zhvillohet gara.