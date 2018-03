Hamza Jashari e fitoi medaljen e artë në europianin e xhudos në Zagreb

Gazeta Lajm shkruan se talenti i madh i xhudos, Hamza Jashari (-66kg) ka shkëlqyer në kampionatin europian për kadet në Zagreb, me një bilans prej 5 ipone dhe 2 vazaria në konkurrencë të fortë ku morën pjesë 86 garues në kategorinë e tij. Për të kjo ishte medalja e dytë në kupat europiane gjatë këtij viti.

Në rrugën e tij drejt medaljes ai fitoi me ipon kroatin Hlapcic, hungarezin Oksai me ipon dhe vazari, gjermanin Kansi dhe austriakun Visinger me ipon. Në gjysmëfinale festoi kundër rusit Kozlov me vazar dhe në finale me ipin fitoi ndaj austriakut Gasner.

Hamza Jashari në paraqitjen e tij të parë në këtë vit fitoi medalje të argjentë në kupë europiane për kadetë në Folonika të Italisë. Vitin e kaluar e fitoi medaljen e artë historike për Maqedoninë në një kupë europiane të xhudos për kadet në Gyor të Hungarisë./lajm