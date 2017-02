Han edhe nesër mbeti në Shkup, ja pse?

Eurokomisari për zgjerim Johanes Han sonte mbylli serinë e takimeve me liderët e partive politike parlamentare. Ai u takua me kryetarin e Lëvizjes BESA, Bilall Kasami, ate të Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela, kryetarin e dorëhequr të PDSH, Menduh Thaçin, liderin e LSDM, Zoran Zaev dhe liderin e VMRO-DPMNE, Nikolla Gruevski.

Partitë kanë shprehur qëndrimet e tyre lidhur me ate se çfarë i kanë thënë eurokomisarit Han në takimet e tyre, ndërsa Han sugjeroi se duhet të formohet një qeveri solide dhe me bazë më të gjerë. Ai tha se nuk ka sjellë ndonjë formulë për formimin e Qeverisë.

Han edhe nesër do të jetë në Shkup ku në mëngjes do të takohet me presidentin Gjorgje Ivanov. Ai para se të mbyll vizitën do të shprehë qëndrimet e tij.