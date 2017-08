Hapja zyrtare e Sheshit Skenderbej shënohet sot

Me Koncertin e Orkestrës së Radio Televizionit Shqiptar me dirigjent Gridi Kraja, sot (E Hënë – 28.08.2017) do të bëhet hapja zyrtare e projektit më të madh urbanistik në Komunën e Çairit – Sheshit Skenderbej. Komuna Çair, Qendra Informative Kulturore dhe Galeria Kombëtare e Maqedonisë ka nderin të ju ftojë që të bashkuar ta shënojmë këtë ngjarje të veçantë që shënon rrumbullakësimin e një projekti me vlera të larta estetike, kulturore dhe historike. Koncerti do të mbahet në Sheshin Skenderbej, me fillim në ora 20:00.