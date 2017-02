Haqimi thotë se BDI-ja është më shumë se parti!

Nga Haqim Ramadani

Vitet që lamë pas BDI-ja u ballafua padrejtësisht me shpifje të llojlloshme nga “Brokera” politik që e quajnë veten analist politik dhe nga Lëvizje të caktuara antiShqiptare me qëllim të vetëm njëllosjen e figurës kombëtare të të gjitha kohërave z.Ali Ahmetin dhe partinë e tijë. Nga ky atak i pabazë që i është bërë BDI-së dhe liderit të kësaj partie këto 10 vitet e fundit benefiti do ishte i dyfisht për kreatorët e kësaj loje të pasukseshme për fatin e mirë të Shqiptarëve, nga njëra anë qarqet antiShqiptare do të heqin qafe njëher e përgjithmon Ali Ahmetin si figurë më e uryer nga intelekti Maqedon, ndërsa nga ana tjetër lëvizja e sapoformuar do të arij objektivin e saj të vetëm edhe atë hiç më shumë se atë të marjes së pushtetit dhe ndarjen e posteve qeveritare. Ali Ahmeti duke nuhatur qëllimin ogurzi të disa qarqeve antiShqiptare e përkrahur nga disa lëvizje të terume politike me burime financimi të dyshimta që zdin gjë tjetër veç marjen e pushtetit madje duke paguar edhe me çmimin më të lartë kombëtarë sipas mendimit tim personal më e mira për këtë situat të krijuar është që BDI-ja të qëndroj në OPOZIT. Bashkimi demokratik për integrim me mandatet e veta në parlamentin e Maqedonisë duhet të votoj dhe përkrahë qeverinë e ardhëshme, mirpo në asnjë mënyrë nuk duhet të pranoj poste nga Qeveria e ardhëshme, që ndryshe quhet QEVERIA E PAKICËS. BDI-ja të votoj qeverinë e ardhëshme, mirpo pa qenë direkt pjesë e saj në EGZEKUTIV apo më mirë thënë pa mos deleguar antarët e vetë partiak për të udhëhequr dikastere qeveritare . Me kët veprim BDI-ja ndal qëllimet ogurzeza të qarqeve antiShqiptare që të njëllosin BDI-në dhe ALI AHMETIN të dalur nga lufta e lavdishme e Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, ndërsa nga ana tjetër me Vendimin e BDI-së që të qêndroj në opozit, kryesia e BDI-së bën gjest human duke ua plotsuar dëshirën e vetme për të cilën është krijuar kjo lëvizje politike duke patur objektiv të vetme që të bëhet pjesë e Qeverisë dhe për të udhëhequr me dikasteret qeveritare. Me këto veprim kjo parti tregon për të satën herë se BDI-ja ËSHTË MË SHUMË SE NJË PARTI dhe se qëllim parësorë për këtë parti është avansimi i çështjes Shqiptare dhe jo si subjektet e rëndomta që objektiv të vetëm kanë marjen e pushtetit dhe drejtimin e dikastereve qeveritare.