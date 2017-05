Haradinaj: AAK ka vija të kuqe për PDK ‘në dhe LDK ‘në

Pyetur nga Gazetarët për një koalicion të mundshëm me partitë në pushtet, Haradinaj gjatë një konference të jashtëzakonshme për media ka thënë se AAK ka vija të kuqe për partitë që janë në pushtet.

“Aleanca ka vijë të kuqe për këto parti në pushtet, ne i ofrojmë sovranit koalicionin AAK-Nisma, dhe kushdo që dëshiron të na bashkangjitet, edhe nga shoqëria civile, por në asnjë variant nuk do të bashkëpunojmë me partitë qeverisëse. Dhe i bëjmë thirrje sovranit t’i gjykojë ata me votë”, ka thënë ai.

E mirëpresim edhe pse kaq vonë edhe vendimin e deputetëve të pozitës, por siç e dini mocioni është i opozitës, ka thënë Haradinaj.

Ndërkohë që lidhur me Demarkacionin me Malin e Zi, kreu i AAK’së ka thënë se versioni aktual i demarkacionit do të rrëzohet.

“Rrezohet ky version aktual i demarkacionit”, ka deklaruar Haradinaj.