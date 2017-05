Haradinaj: E kam nderu edhe besimin e dhënë në luftë, edhe nga presidenti Rugova

Kanë filluar të qetësohen reagimet e para negative lidhur me koalicionimin e AAK-së dhe NISMËS, me PDK-në, shkruan Gazeta Lajm. Këto reagime negative kanë humbur në intensitet para së gjithash falë figurave emblematike të Ramush Haradinajt dhe Fatmir Limajt. Haradinaj ka bërë një postim emocional në facebook, ku rikujton se ka plotësuar besimin e dhënë edhe në luftë por edhe besimin e dhënë nga Presidenti legjendar, Ibrahim Rugova.

“Të dashur qytetarë,

Besimin e dhënë në luftë, e kam nderu edhe te bashkëluftetarët edhe te populli im;

Besimin e dhënë nga Presidenti Rugova, e kam mbajt me nder;

Me besimin e dhënë sot, do ta nderoj atdheun!

Na priftë e mbara!”, ka shkruar Haradinaj.