Deputeti i AAK-së, Daut Haradinaj ka vizituar sot kufirin e Kosovës me Malin e Zi.

Ai ka publikuar disa fotografi në llogarinë e tij në Facebook, ku shihet me disa fëmijë afër tij.

“Edhe fëmijët e dinë ku është kufiri”, ka shkruar Haradinaj.

Haradinaj ditë më parë ka thënë se kjo parti me asnjë kusht nuk do të lejoj ratifikimin e marrëveshjen e demarkacionit me Mali e Zi.

Sipas tij dhe partisë së tij, kufiri i Kosovës me Malin e Zi është në Kullë dhe Çakorr.