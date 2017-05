Haradinaj: Serbia nuk do të ekzistojë më në Kosovë

Kandidati për kryeministër të Kosovës Ramush Haradinaj ka dërguar një porosi nga Loxha e Pejës se Serbia nuk do të ekzistojë në Kosovë nëse ai do të jetë kryeministër. Kjo deklaratë e Haradinajt vjen pas deklaratës së para disa ditëve të kryeministrit të Serbisë Aleksandër Vuçiq, i cili ka deklaruar se nëse Haradinaj zgjidhet kryeministër i Kosovës atëherë do t’i hap probleme Serbisë. Kandidati për kryeministër i koalicionit PDK-AAK-Nisma deklaroi për KosovaPress se nuk ka ndonjë projekt për t’i hapur probleme Serbisë dhe se do të ulet në një tavolinë me të gjithë por vetëm si shtet. Ndërsa i pyetur se a do të ulet në një tavolinë për të biseduar, ai u përgjigj se ulet me të gjithë por vetëm si shtet e jo si krahinë e dikujt./Alsat