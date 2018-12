Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka fajësuar serish shefen e diplomacisë evropiane Federica Mogherini për dështimin e dialogut me Serbinë, duke thënë se procesi aktual ka dalë nga binarët.

Ai pas mbledhjes së Qeverisë së Kosovës ka bërë edhe një herë me dije se taksa ndaj mallrave serbe nuk do të hiqet deri në njohjen e Kosovës nga Serbia.

I pyetur se pse u nervozua gjatë takimit të djeshëm me shefen e diplomacisë evropiane Federica Mogherini në Bruksel, kryeministri Haradinaj tha se presioni i tij ka qenë i sinqertë ndaj saj.

“Kosova më nuk do të jetë në mëshirë të të tjerëve. Do të binden të gjithë që kjo puna e taksës jo vetëm që nuk ka me u heq, por do të konsolidohet dhe nuk do të ndryshojë deri në njohje të Kosovës. Është absurd me e heq”, tha Haradinaj.

Ndërkohë që nuk është ftuar në takimin që do të mbahet nesër në Bruksel, kryeministri Haradinaj tha se mirëpret një gjë të tillë.

“Nuk më ka mbetur më punë që të jem aty. Unë i kam kryer ato çfarë kam pasur të them. Moghereni e ka çrregulluar dialogun, ka nxjerrë shumë probleme në rajon”, është shprehur ai.