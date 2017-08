Harroni kondicionerin: Këto lule freskojnë banesën plotësisht dhe në mënyrë natyrale (Foto)

Këto lule janë zgjedhje e përsosur që plotësisht në mënyrë natyrale të freskoni banesën tuaj dhe të eliminoni helmet nga ajri.

Falë këtyre luleve do të përdorni kondicionerin dukshëm më pak, do të zvogëloni llogarinë e pagesës së energjisë elektrike dhe do të jetoni në një ambient dukshëm më të shëndetshëm.

1. Druri i palmës Areka



Jo që kjo lule eliminon helmet dhe dyoksid karbonin, por njëkohësisht ka rol shumë të madh në rritjen e lagështisë së ajrit në banesë.2. Aloe veraKjo lule është e njohur për cilësitë e saj mjekuese, mirëpo gjithashtu mund të mbajë temperaturë të ulët të ajrit dhe kështu të mbrojë shtëpinë nga ngrohja e tepërt. Aloe vera gjithashtu nga ajri eliminon formaldehidet dhe benzenin – fjala është për produktet sekondare të cilat arrijnë në ajër kur i përdorim mjetet kimike për pastrimin e shtëpisë.3. FikusiKjo lule atraktive eliminon materie të shumta të dëmshme nga ajri dhe mund ta bëjë shtëpinë më të freskët kur jashtë përcollën dielli, transmeton Telegrafi.