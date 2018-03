Hasani do t’i mungojë Shkëndijës dhe Maqedonisë

Ferhan Hasani, kapiteni i Shkëndijës, nuk do të jetë në kombinim për ndeshjet miqësore kundër Finlandës (23 mars) dhe Azerbajxhanit (27 mars) që do ti luaj Maqedonia në Antalia, për shkak të lëndimit që mori ndaj Vardarit.

Hasani e braktisi ndeshjen e kupës në pjesën e parë për shkak të lëndimit të muskulit, kurse kontrollimet mjekësore treguan se bëhet fjalë për lëndim serioz dhe se ai do të jetë jashtë fushe më së paku katër javë. Kjo do të thotë se ai do të mungoj edhe në dy ndeshjet e kupës që Shkëndija do ti luaj me Renovën me 14 mars dhe 4 prill./lajm