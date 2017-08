Hasani flet pas humbjes kundër Milanit

Ferhan Hasani nuk e ka fshehur dëshpërimin pas humbjes nga Milani prej 6-0.

“Nuk është lehtë të komentosh pas kësaj humbje. Në Milano shkuam me një disponim të mirë, por mendoj se dallimi mes dy ekipeve nuk është gjashtë gola. Urime Milanit. Rezultati është katastrofal për ne. Për ne është nder të përfaqësosh Maqedoninë dhe uroj të falënderojmë tifozët tanë, që na dhanë mbështetje në numër të madh. Në ndeshjen e kthimit do të bëjmë përpjekje të fitojmë, do të jetë punë e madhe të luash me klub të madh në terren tëndin. Do të bëjmë përpjekje të bëjmë ndeshje më të mirë se në Milano”, tha Hasani. Ndeshja e kthimit është më 24 gusht në ora 20:45./lajm