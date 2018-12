31 dhjetor- Në daljen para mediumeve gjatë ditës së sotme, kirurgu Ilir Hasani ka dhënë një lajm të mirë për të gjithë pacientët, ai ka sot ka njoftuar për hapjen e tre sallave të reja të operimit në Klinikën për sëmundje Ortopedike, njofton Gazeta Lajm.

Hasani thotë se punimet për rikonstruimin e sallave kanë nisur fiks para një viti dhe është krenar për rezultatin e arritur.

“Prej se jam emrëuar në pozicionin e drejtorit, prioritet më të madh në orientimin e investimeve kam dhënë pikës më të dobët të TOARILUC-it, rrespektivisht renovimit të ketyre sallave të operacionit, si problem më i madh i krejt Qendrës Klinike”, tha fillimisht Hasani për Lajm Tv.

Ai shton se 3 nga 4 sallat e operacionit janë renovuar komplet, edhe atë: muret, tavani, dyshemeja elektrostatike me standarde më të larta. Klimatizimi i ajrit i cili gjendet me shtypje më të lartë, pastrimi i ajrit me 3 filtra që i ndalojnë edhe nanogrimcat, dhe ventilim me qarkullim shtresor – laminar të ajrit sipas standardeve më të larta. Instalimi i rrymës komplet i ndërruar. Pajiset egzistuese janë plotësuar me pajisje të kualitetit shumë të lartë, duke i përfshirë këtu edhe tavolinat operative, dritat operative, si dhe pajisjet tjera për funksionim normal të sallave të operacionit

“Periudha e renovimit ishte e percjellur me shumë vështirësi. Edhepse me vellim lehtë të yvoglëuar, në asnjë moment nuk e nderpremë programin operativ të ortopedisë, po as edhe aktivitetet tjera. Vetëm në interes të pacientëve, me vështirësi shumë të mëdha, intervenimet kirurgjike i kemi organizuar në sallat operative të Klinikës së Traumatologjise në orët e pasdites, si dhe në sallat e Klinikës së Kirurgjisë Torakovaskulare. Me këtë rast dëshiroj ti shpreh falenderimet e mia të sinqerta drejtorit Nexhati Jakupi”, shtoi më tej Hasani.

Hasani thotë se mjetet finansiare i kanë siguruar nga FSSH, nga Ministria e Shëndetësisë, nga mjetet vetanake si dhe nga donacione.

“Shpreh falenderimet drejtorëve të FSSH, Ministrit dhe zv Ministrit të shëncetësisë për përkushtimin për realizimin e këtij projekti shumë të rëndësishëm. Shpresoj në bashkëpunim dhe përkrahje të mëtutjeshme, në interes të pacientëve, të cilët i kemi më të rëndësishmit, ti përmirësojmë kushtet për trajtimin e tyre, si dhe kushtet për punë të personelit mjekësore”, theksoi Hasani.