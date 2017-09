Hasani:Pikët do të ngelin këtu, në Tetovë

Të mërkurën, në stadiumin e qytetit në Tetovë, Shkëndija e pret Sileksin e Kratovës.

Kapiteni i Shkëndijës, Ferhan Hasani deklaroi për Lajm se pas fitores me rezultat tenisi ndaj Rabotnickit duhet të vazhdojnë me qasje serioze edhe në përballjen kundër Sileksit.

Ai rikujtoi takimin me Pobedën, kur skuadra tetovare barazoi 3-3, prandaj më nuk do të tolerojnë gabime të tilla.

“Pas fitores së thellë ndaj Rabotniçkit duhet të qëndrojmë me këmbë në tokë. Secila ndeshje duhet të luhet me intensitet dhe seriozitet të njëjtë, pasi lehtë mund të ndodhin befasi si na bëri vaki neve me Pobedën. Nuk na duhen gabime të tilla. Tani na pret ndeshje me Sileksin, skuadër që luan mirë përkundër faktit se ka humbur tre takimet e fundit. Neve nuk na lejohen më gabime dhe për këtë do të dalim të japim më të mirën në teren për të marrë tre pikë në çdo ndeshje. E njohim mirë Sileksin, kanë lojtarë cilësorë, por më shumë bazohen në lojën kolektive. Besoj se pas ndeshjes me Rabotniçkin jemi kthyer në nivelin e duhur si ekip dhe shpresoj që me një paraqitje tjetër cilësore tre pikët të ngelin në Tetovë”, deklaroi kapiteni i Shkëndijës, Ferhan Hasani./lajm