Haxhi Shefketi: Ishim tre mijë ushtarë shqiptarë gati për të mbrojtur xhaminë e Kumanovës nga Gruevski (Video)

Njihuni me shqiptarin e vërtetë Musliman nga Kumanova i cili e ndërtoi ketë Xhami në Kumanovë, duke rrefyer problemet që ka hasur me shtetin maqedon, që e kanë kërcënuar me vdekje nëse e ndërton atë.

Për ndërtimin e Xhamisë Shefket Sulejmani thotë: “Kur e ke për Allah, gjithçka është e mundur dhe realizohet”, njofton realiteti.

Por haxhi Shefketi nga Kumanova edhe pse në moshë ai asnjë moment nuk iu frikësuar forcave maqedone. Ai tregon që ishte kërcënuar se do rrëzojnë minaren e kësaj xhamie, por se i kish thënë edhe kryetarit të komunës së Kumanovës edhe kryeministrit të atëhershëm Nikolla Gruevski, se 3.000 ushtarë shqiptarë të gatshëm të mbrojnë minaren.